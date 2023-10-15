В Калужской области в ДТП пострадали 10 человек

Среди них есть восемь несовершеннолетних

ТАСС, 15 октября. В Калужской области 10 человек, 8 несовершеннолетних и 2 взрослых, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 6 км окружной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса: восемь несовершеннолетних и двое взрослых. Все они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, в воскресенье в 13:30 мск на 6 км трассы Р-132 "Окружная дорога", водитель автомобиля Opel Corsa, женщина 2000 года рождения, не справилась с управлением и совершила столкновение с машиной Peugeot Boxer под управлением водителя 1988 года рождения.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Как уточнил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Калужкой области Константин Пахоменко, в попавшем в ДТП микроавтобусе на соревнования ехала команда чирлидиров из Калуги. "Скорая помощь прибыла на место через 13 минут. У пострадавших ушибы разной степени тяжести, серьезных травм нет. Девочек осматривают в детской областной больнице в сопровождении взрослого", - сообщил Пахоменко, добавив, что один человек доставлен в больницу скорой медицинской помощи.