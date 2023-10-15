Врачи отметили положительную динамику у пострадавшей при атаке БПЛА на Белгород

Однако ее состояние еще оценивают как стабильно тяжелое, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

ТАСС, 15 октября. Врачи отмечают положительную динамику в лечении женщины, пострадавшей при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгород в ночь на 12 октября. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня навестил пострадавшую женщину. У Олеси Игоревны очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику, хотя состояние все еще оценивается как стабильно тяжелое", - написал губернатор.

По его словам, в пятницу женщине провели переливание крови, которое пострадавшая хорошо перенесла. "Сейчас нужно быть готовым к тому, что восстановление займет длительный период - не менее полугода - необходимо фактически заново научиться ходить. Поэтому врачи планируют уже через несколько дней перевести женщину из реанимации в отделение, чтобы как можно быстрее начать первичную реабилитацию и тем самым максимально сократить реабилитационный период", - уточнил Гладков.

Ранее глава региона сообщал о том, что в ночь на 12 октября система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Три человека погибли, в том числе маленький ребенок, еще два человека получили серьезные ранения. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил ТАСС, что пострадали журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, они оба находятся в больнице. Их четырехлетняя дочь погибла.