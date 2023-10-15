Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Без света остались жители Демидовки, Графовки, Поповки и Романовки

ТАСС, 15 октября. Линия электропередачи повреждена в Краснояружском районе Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), без света остались жители четырех населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы области, под обстрелом со стороны ВСУ оказались окраины "сел Демидовка и Графовка - Краснояружского района". "Повреждена линия электропередачи", - сообщил губернатор, отметив, что пострадавших нет.

Он добавил, что под отключение света попадают абоненты в населенных пунктах Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка. К устранению последствий аварийные службы приступят в светлое время суток, подытожил глава региона.