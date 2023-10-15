15 октября, 15:04
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Александр Река/ ТАСС, архив
© Александр Река/ ТАСС, архив

Без света остались жители Демидовки, Графовки, Поповки и Романовки

ТАСС, 15 октября. Линия электропередачи повреждена в Краснояружском районе Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), без света остались жители четырех населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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По словам главы области, под обстрелом со стороны ВСУ оказались окраины "сел Демидовка и Графовка - Краснояружского района". "Повреждена линия электропередачи", - сообщил губернатор, отметив, что пострадавших нет.

Он добавил, что под отключение света попадают абоненты в населенных пунктах Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка. К устранению последствий аварийные службы приступят в светлое время суток, подытожил глава региона. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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