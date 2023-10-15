В Волгоградской области в ДТП пострадали семь человек

Среди пострадавших двое детей

ВОЛГОГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Камышин - Волгоград в Волгоградской области, пострадали семь человек, из которых двое детей. Об этом сообщили в региональной службе скорой медицинской помощи.

"На вызов о крупном дорожно-транспортном происшествии около 16:00 на 543-м км трассы Камышин - Волгоград близ села Антиповки срочно выехали две фельдшерских и одна педиатрическая бригады скорой помощи. Из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадало и травмировалось несколько человек, среди которых были дети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших семь человек, среди которых двое детей. На месте оказана помощь с последующей госпитализацией водителю ВАЗ-2110, двум его пассажирам, а также водителю LADA Vesta и его пассажирке. Кроме того, среди пострадавших дети 2010 и 2015 годов рождения, их госпитализировали в детское отделение городской больницы Камышина.