В Курганской области в ДТП погибли три человека

Еще четверо пострадали

ТАСС, 16 октября. На федеральной трассе в Шадринском округе Курганской области столкнулись два автомобиля. В результате три человека погибли и четверо госпитализированы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Авария произошла около 07:50 (05:50 мск) на 240-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. По предварительной информации, водитель 1993 года на автомобиле Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Vesta. В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм умер, два его пассажира (женщины 1982 и 1988 годов рождения) госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель LADA (молодой человек 1997 года рождения) и его пассажир (мужчина 1987 года рождения) погибли на месте аварии, еще два пассажира LADA (мужчины 1991 и 1989 годов рождения) госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС.