Под Саратовом столкнулись поезд и автомобиль

Погиб человек

САРАТОВ, 16 октября. /ТАСС/. Поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Красноармейском районе Саратовской области, в результате мужчина погиб и женщина пострадала. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 09:38 (08:38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/ д переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина", - написал Юрин.

Он добавил, что женщину доставили в больницу. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как уточнили в управлении ГИБДД по региону, грузовой поезд столкнулся на переезде с LADA Granta. По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. На движение других поездов ситуация не повлияла.