В Оренбуржье полицейские в погоне за автомобилем ранили 17-летнего пассажира

Проводится общая проверка

ТАСС, 16 октября. Инспекторы ДПС в Оренбургской области в погоне за автомобилем, в котором находился водитель в состоянии алкогольного опьянения, ранили 17-летнего пассажира. Такую информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе УМВД по региону.

"Да, подтверждаем. <…> Общая проверка проводится", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли в ходе погони из табельного оружия был ранен 17-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе, в Новоорском районе сотрудники ДПС заметили отечественный автомобиль, водитель которого вызвал подозрение. При виде полицейских он резко увеличил скорость движения и свернул с асфальтированной дороги на проселочную. Инспекторы бросились в погоню за нарушителем, потребовав через сигнальное громкоговорящее устройство остановиться. Однако водитель только увеличил скорость.

Погоня продолжалась несколько минут. В итоге один из сотрудников ДПС произвел из табельного оружия два предупредительных выстрела вверх, а затем несколько выстрелов в колеса автомобиля. 19-летний нарушитель остановился, при задержании у него были выраженные признаки алкогольного опьянения, от предложенного медицинского освидетельствования он отказался. Молодой челок признал вину и пояснил, что пытался скрыться, так как хотел избежать наказания.