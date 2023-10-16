16 октября, 07:41

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Филиал геофизической службы ведет сбор информации по поводу ощущаемости подземных толчков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 126 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда землетрясения - 5,0, эпицентр располагался в 126 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Филиал геофизической службы ведет сбор информации по поводу ощущаемости подземных толчков. Местным жителям предложено заполнить форму. Некоторые уже сообщили о том, что ощутили резкий продолжительный толчок, сила которого уточняется.

По данным специалистов, землетрясение произошло на глубине 58,7 км. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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