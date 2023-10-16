16 октября, 10:05
Военная операция на Украине

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к 15 годам за расстрелы жилых домов

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

Речь идет о Сергее Присяжнюке

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил военнослужащего отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 15 годам колонии за артобстрелы жилых домов под Мариуполем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего номера расчета минометного взвода отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Присяжнюка. Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - говорится в сообщении.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Присяжнюка к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, осенью 2019 года Присяжнюк и его сослуживцы на одной из боевых позиций в районе села Павлополь Волновахского района вели артиллерийский огонь по жилым домам села Коминтерново Новоазовского района на юге региона. В результате обстрелов повреждены как минимум три дома. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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