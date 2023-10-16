16 октября, 12:33

Самолет авиакомпании Condor внепланово сел в Мюнхене после попадания молнии

Лайнер A320 находился на пути из Гамбурга в Анталью

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Condor совершил внеплановую посадку в аэропорту Мюнхена после попадания молнии. Об этом сообщило агентство DPA.

Инцидент произошел 15 октября. Лайнер A320 находился на пути из Гамбурга в Анталью (Турция). В 16:40 мск экипаж подал сигнал тревоги и принял решение сесть в Мюнхене. Там самолет без проблем приземлился и все 178 пассажиров и 6 членов экипажа покинули его. Специалисты проверят техническое состояние лайнера.

Пассажиры смогли продолжить путешествие на другом самолете. 

Теги:
ТурцияГермания
© Информационное агентство ТАСС
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