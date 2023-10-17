В Рязани несколько улиц остались без электричества из-за аварии на сетях

Отключение привело к остановке движения нескольких троллейбусов

ТАСС, 17 октября. Авария на сетях утром нарушила подачу электричества на девяти улицах в Рязани. Движение нескольких троллейбусов остановлено, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"17 октября с 05:25 отключена электроэнергия на ул. Щедрина, Полонского, пл. Театральной, ул. Введенской, Радищева, Горького, Почтовой, Новослободской, Ленина. Бригады "РГРЭС" направлены на устранение аварии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за повреждения на электросетях в Рязани временно приостановлено движение троллейбусов №№3, 5, 13. "Сейчас на маршрутах работают троллейбусы МАЗ на автономном ходу", - добавили в горадминистрации.