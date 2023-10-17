В Чехии произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика

Пять человек пострадали

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Пассажирский поезд местного сообщения и большегрузный автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в городе Оломоуц на северо-востоке Чехии. Ранения получили пять человек, трое из которых доставлены в больницы. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Столкновение, согласно предварительной информации, произошло по вине водителя автомобиля, который въехал на железнодорожный переезд, пренебрегая красным сигналом светофора. В результате столкновения загорелись вагоны поезда и грузовик. Пламя охватило следовавшую за ним легковую машину. В поезде находились около 30 пассажиров.