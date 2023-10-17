Росгвардейцы нашли в ЛНР тайник ВСУ с более 120 тыс. единиц боеприпасов

Его обнаружили во время разведывательно-поисковых мероприятий

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили более 120 тыс. единиц боеприпасов Вооруженных сил Украины в подвале заброшенного здания в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"РПГ, гранаты и противопехотные мины обнаружили бойцы Росгвардии в схроне на территории ЛНР. В подвале заброшенной постройки также найдены выстрелы к гранатомету и несколько цинков с патронами - всего около 120 тыс. единиц различных боеприпасов" - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, очередной тайник ВСУ был найден во время разведывательно-поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками спецназа регионального управления Росгвардии.