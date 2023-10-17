В Петербурге задержали еще пять молодых людей по подозрению в избиении прохожих

Продолжается розыск администратора Telegram-канала, где были опубликованы видео

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Полиция задержала еще пятерых участников группы, которые, по версии следствия, избивали случайных прохожих на юге Санкт-Петербурга, снимали свои действия на видео и выкладывали записи в социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня, 17 октября, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали пятерых участников группы: четверых граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет, а также 18-летнего местного жителя", - отмечается в сообщении. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, все задержанные иностранцы - граждане Азербайджана.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД, в настоящее время из всех участников группы на свободе остается только администратор Telegram-канала, в котором были опубликованы видео. Розыск молодого человека продолжается, остальных задержанных передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

В понедельник в полиции сообщили о задержании по месту жительства в Московском районе города первого из злоумышленников - также 18-летнего местного жителя. В городском управлении СК решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

В воскресенье председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга группой выходцев из Азербайджана. Кадры происходящего злоумышленники выкладывали в соцсети. На следующий день в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении дела по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, не позднее 15 октября 17-летний уроженец Азербайджана у одного из домов на улице Ленсовета, применяя насилие, из хулиганских побуждений напал на прохожего и спровоцировал драку в общественном месте. Местонахождение подозреваемого, дополнительные эпизоды его преступной деятельности и другие лица, причастные к совершению преступления, устанавливают следователи. Расследование уголовного дела поставили на контроль в прокуратуре Московского района города.