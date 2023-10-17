17 октября, 13:00

В Индонезии пострадали более 30 человек в результате железнодорожной аварии

Некоторых из них госпитализировали, сообщил сотрудник регионального отделения Красного Креста Висну Рангга

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 32 человека пострадали в результате железнодорожной аварии в индонезийском округе Джокьякарта. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua со ссылкой на спасательную службу и гуманитарную организацию.

Как передал агентству представитель поисково-спасательного управления Аснави Суросо, поезд Argo Semeru, сошедший с рельсов в районе Кулон Прого округа Джокьякарта, был сбит другим поездом около 13:30 (9:30 мск) по местному времени. В результате, как указал сотрудник регионального отделения Красного Креста Висну Рангга, пострадали 32 человека, некоторые из которых были госпитализированы. 

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