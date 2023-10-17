Мосгорсуд оставил в СИЗО Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию на решение о продлении Гиркину И. В. меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее Мещанский суд продлил арест Стрелкову до 18 декабря.

Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, он был задержан в Москве 21 июля. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела стали посты Стрелкова в его Telegram-канале.