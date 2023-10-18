В Курской области уничтожили 10 украинских беспилотников

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 18 октября. Атака 10 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны ВСУ пресечена в Курской области.

Пострадавших и разрушений нет, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Губернатор призвал жителей района при обнаружении обломков БПЛА не трогать их и не приближаться к ним. "Часто БПЛА имеют таймер самоликвидации, обезвредить их могут только саперы. Сообщить о находке можно по телефону 112", - добавил Старовойт.