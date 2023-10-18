В Бурятии возбудили дело после разлива отходов свинокомплекса

В ходе проверки установлено, что работники предприятия допустили образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующую их утечку

УЛАН-УДЭ, 18 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Бурятии по факту разлива отходов свинокомплекса. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"Прокуратурой Заиграевского района проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды в деятельности акционерного общества "Свинокомплекс Восточно-Сибирский". Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что работники предприятия допустили образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующую их утечку в ближайший водоем, отметили в прокуратуре.

Ранее в местных соцсетях появилось видео из села Усть-Брянь Заиграевского района, где рассказывалось о том, что отходы производства разлились на грунт, попали в небольшую реку.

Свинокомлекс "Восточно-Сибирский" (входит в компанию "Сибагро") работает с 2011 года, по итогам 2022 года объем производства свинины на предприятии составил 24 тыс. тонн.