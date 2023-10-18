Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на 11 км в высоту

Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении вглубь полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Вулкан Безымянный в Усть-Камчатском районе Камчатского края выбросил пепел на высоту до 11 км, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"По спутниковым данным, пепловое облако поднялось до 10-11 км. Пепловое облако размером 36х36 км перемещается на северо-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю ТАСС рассказали, что пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся поселки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского муниципального района. Там возможно выпадение незначительного количества пепла.

Как сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, вулкану присвоили высший "красный" код авиационной опасности. Это означает, что вулкан опасен как для местной авиации, так и для международных авиалиний. О запрете полетов в районе Безымянного пока не сообщалось.

За последние сутки на Безымянном фиксируют активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения. Наибольшие значения наблюдаются в районе купола. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскаленных лавин.