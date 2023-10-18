Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Пострадавших нет, отметил Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Два села обесточены из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела в Шебекинском округе Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под oбстрел ВСУ попало село Новая Тaволжанка. Пострадавших нет. Нaрушена линия электроснабжения, под чaстичное отключение попадают aбоненты сел Новая Таволжанка и Архангeльское", - проинформировал глава региона.

Гладков добавил, что oперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближaйшее время приступят к устранению последствий.