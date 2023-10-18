18 октября, 06:37

В Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов на площади 400 кв. м

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что компания занимается ликвидацией последствий

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов зафиксирован на площади 400 кв. м на месторождении "Русснефти" в Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"На месторождении "Русснефти" вблизи Старого Шаткина в Пензенской области произошел разлив нефтепродуктов. Компания занимается ликвидацией последствий инцидента", - написала она.

По словам Радионовой, инспекторы ведомства работают на месте. "Площадь загрязнения составляет 400 кв. м. Специалисты ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений - прим. ТАСС) проведут отбор проб для исследований. На основании результатов анализа сделаем выводы о степени причиненного природе вреда", - отметила она, добавив, что информация передана в правоохранительные органы.

"Держим ситуацию на контроле", - заключила глава Росприроднадзора. 

Теги:
РоссияПензенская областьРадионова, Светлана Геннадьевна
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