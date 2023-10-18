Белгородскую область атаковали 10 украинских беспилотников за сутки

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Белгородскую область атаковали 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа - три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле", - написал губернатор.

В Борисовском районе во вторник на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброcили одно взрывное устройство. В Шебекинском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. "Пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

БПЛА самолетного типа сбили в Яковлевском округе в районе села Ольховка. В Грайворонском округе по окраине села Дроновка ВСУ выпустили шесть минометных снарядов. Также в селе Козинка с БПЛА сбросили взрывное устройство. В Краснояружском районе 17 октября под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано 12 прилетов.