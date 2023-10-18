18 октября, 06:59
Военная операция на Украине

В Курской области школа получила повреждения после падения обломков БПЛА

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что

КУРСК, 18 октября. /ТАСС/. Тимская школа имени Н. В. Черных в Курской области получила повреждения в результате падения на территорию учреждения обломков украинского беспилотника, пострадавших нет.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Ночью на территорию Тимской школы им. Н. В. Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, в школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация