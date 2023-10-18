В Казахстане сообщили о возвращении активов бизнесмена Боранбаева в пользу государства

Среди возвращенных объектов офисные помещения и торгово-развлекательный комплекс в Алма-Ате

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Активы казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева, приговоренного к шести годам лишения свободы, возвращены в пользу государства. Среди возвращенных активов офисные помещения и торгово-развлекательный комплекс в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

"В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть. В том числе объекты стоимостью 33,75 млрд тенге (около $70 млн - прим. ТАСС), а именно здание ТРЦ "Алмалы", расположенного в золотом квадрате города Алматы, а также ТОО Unity Hall, которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тыс. кв. м", - говорится в сообщении АФМ.

Также в пользу государства передана сеть фитнес-клубов Fitnation. Объекты находятся в Астане, Алма-Ате и Костанае. Их планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров, пояснили в АФМ. В пресс-службе уточнили, что "работа по возврату активов продолжается".

Ранее АФМ сообщало, что Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort hotel Astana в столице республики стоимостью более 1,4 млрд тенге (свыше $2,9 млн).

В марте 2023 года суд в Астане приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмена признали виновным в хищении денег при закупке сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств. В июле 2023 года постановлением суда приговор был отменен, дело рассматривали в апелляционном порядке. 15 сентября по итогам апелляции суд назначил Боранбаеву наказание в виде шести лет лишения свободы.