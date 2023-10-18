18 октября, 07:26
Военная операция на Украине

В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ ранены четыре человека

Пострадали жители населенных пунктов Скадовск и Саги

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Четыре мирных жителя ранены за минувшие сутки в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате обстрела населенного пункта Скадовск три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести. В результате обстрела населенного пункта Саги один мирный житель получил ранения тяжелой степени тяжести", - сказал он.

Во вторник в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 18 снарядов по Великой Лепетихе, по Малой Лепетихе - 13 снарядов, по Князе-Григоровке - 9 снарядов, по Сергеевке - 6 снарядов, по Скадовску - 6 снарядов, по Алёшкам - 7 снарядов, по Сагам - 10 снарядов и по Казачьим Лагерям - 6 снарядов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Песчановка, Алёшки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил представитель оперативных служб региона. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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