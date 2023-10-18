В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ ранены четыре человека

Пострадали жители населенных пунктов Скадовск и Саги

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Четыре мирных жителя ранены за минувшие сутки в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате обстрела населенного пункта Скадовск три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести. В результате обстрела населенного пункта Саги один мирный житель получил ранения тяжелой степени тяжести", - сказал он.

Во вторник в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 18 снарядов по Великой Лепетихе, по Малой Лепетихе - 13 снарядов, по Князе-Григоровке - 9 снарядов, по Сергеевке - 6 снарядов, по Скадовску - 6 снарядов, по Алёшкам - 7 снарядов, по Сагам - 10 снарядов и по Казачьим Лагерям - 6 снарядов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Песчановка, Алёшки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил представитель оперативных служб региона.