18 октября, 08:06,
обновлено 18 октября, 09:17
Военная операция на Украине

В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ больницы и амбулатории

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что уничтожен весь автопарк скорой помощи

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду обстреляли центральную районную больницу в Алёшках и амбулаторию в поселке Новая Маячка, уничтожен весь автопарк скорой помощи и здание, где оказывали помощь жителям. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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"Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанeсли однoвременные прицельные удары по цeнтральной районной бoльнице Алёшек и сельской амбулaтории в поселке Нoвая Маячка того же Алёшкинскoго района", - написал он в Telegram-канале. Алексеенко рассказал, что удар пришелся по парковке больницы в Алёшках. Он сообщил о полном уничтожении восьми машин скорой помощи. По словам Алексеенко, в больнице теперь нет медицинского транспорта для помощи людям.

В Новой Маячке ВСУ уничтожили здание амбулатории, в которой оказывали помощь жителям многих сел района. Алексеенко сообщил об отсутствии жертв.

Он уточнил, что власти региона найдут новые машины скорой помощи и другое здание для размещения амбулатории. "Без медицинской помощи жители района не останутся", - добавил он.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил в своем Telegram-канале, что "обстрел лечебных учреждений очевидно преднамеренный". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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