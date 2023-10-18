Состояние пострадавшей при наезде машины в Щелкове оценили как удовлетворительное

Женщина продолжает находиться под наблюдением специалистов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Состояние женщины, пострадавшей в результате наезда автомобиля сотрудницы управляющей компании, пытавшейся уехать со встречи с недовольными жильцами, оценивается врачами как удовлетворительное. Она продолжает лечение в медучреждении, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щелкове, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили ТАСС в оперативных службах, сотрудница управляющей компании, пытаясь скрыться от недовольных жильцов дома во время встречи с ними, сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. Пострадавшая госпитализирована с переломом ног. В прокуратуре Подмосковья уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).