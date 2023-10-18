В Приамурье более 12 тыс. жителей Благовещенска остались без тепла и горячей воды

Аварию продолжают устранять

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Благовещенска в Амурской области остались без тепла и горячей воды из-за аварии на тепловых сетях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Установлено, что в дневное время 18 октября в результате аварии на тепловых сетях произошло отключение подачи тепла и горячей воды жителям 35 многоквартирных домов, образовательных и учебных учреждений в городе Благовещенске. Более 12 тыс. жителей остались без тепла и горячей воды", - говорится в сообщении.

На данный момент аварию продолжают устранять. Прокуратура Благовещенска контролирует этот процесс. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.