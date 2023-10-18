Глава Алёшкинской ВГА заявил, что ВСУ сбросили на больницу бомбы с БПЛА

Георгий Журавко сообщил, что ВСУ делали съемку, как "горит красиво"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Обстрел сельской амбулатории в Новой Маячке Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, а на районную больницу в Алёшках были сброшены бомбы с беспилотников. Об этом сообщил глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко.

В ночь на среду украинские войска обстреляли центральную районную больницу в Алёшках и амбулаторию в Новой Маячке, уничтожен весь автопарк скорой помощи и здание, где оказывали медицинскую помощь жителям сельской местности. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что "обстрел лечебных учреждений очевидно преднамеренный".

"Если в Новой Маячке это ракета системы запуска HIMARS, то на больницу [в Алёшках] четко и целенаправленно сбрасывали бомбы с дронов и делали съемку, как "горит красиво", - сказал Журавко в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, на месте обстрела в Новой Маячке обнаружены осколки от снарядов HIMARS. Журавко добавил, что жители Алёшкинского муниципального округа продолжают получать помощь врачей, несмотря на случившееся. Также он рассказал, что власти Херсонской области уже направили в Алёшкинский округ новые автомобили скорой помощи. "Наше население не останется без медицинской помощи", - заключил Журавко.