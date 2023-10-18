18 октября, 09:46

Во Владивостоке арестовали зампрокурора района по делу о взятке

Обстоятельства преступления не уточняются

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца заместителя прокурора Ленинского района Владивостока по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Во Фрунзенском районном суде Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 16 декабря 2023 года - в отношении заместителя прокурора Ленинского района Владивостока, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба.

Обстоятельства преступления судом не уточняются. В пресс-службе прокуратуры Приморского края также не смогли прокомментировать дело. 

Теги:
РоссияПриморский край
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