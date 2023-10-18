18 октября, 15:13,
обновлено 18 октября, 15:27
Военная операция на Украине

Сальдо заявил о безрезультатных попытках ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

По словам губернатора Херсонской области, ВСУ понесли большие потери

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области не принесли результата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

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"Попытки противника закрепиться на левом берегу [Днепра] не принесли ему результата. Бойцы группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, потери боевиков вооруженных формирований киевского режима очень велики. В районе сел Подстепного и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма, уничтожено до 70 украинских военных. 

Теги:
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