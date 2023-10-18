В Петербурге главу фирмы осудили условно за хищение 245 млн рублей на IT-госконтрактах

Сумма заявленных к нему исковых требований от комитета по информатизации и связи составила 215,9 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку руководителя и совладельца частной фирмы, который выступил исполнителем в мошеннической схеме под руководством бывшего главы городского комитета по информатизации и связи Ивана Громова, похитив вместе с 13 соучастниками 244,9 млн рублей. Обвиняемый признал вину и пошел на досудебное соглашение со следствием, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Бельчикова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 14 эпизодов), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления, 3 эпизода)", - говорится в сообщении.

Фигуранту назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Сумма заявленных к нему исковых требований от комитета по информатизации и связи составила 215,9 млн рублей - этот иск суд признал по праву.

Как следует из материалов дела, Бельчиков и его предполагаемые соучастники с 2013 по 2018 год похищали средства, направляемые из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование госполитики в сфере информации, информационных технологий, а также защиты информации и связи, в том числе на развитие государственной "Системы межведомственного электронного взаимодействия". Городской комитет по информатизации и связи заключал госконтракты с СПб ГУП "Информационно-аналитический центр" (ИАЦ), а оно в качестве оплаты за заведомо невыполненные работы и неоказанные услуги переводило деньги ООО "Тэсонэро компьютерс", где фактическим совладельцем и руководителем был Бельчиков.

В приговоре отмечается, что подсудимый из корыстных побуждений добровольно принял на себя роль исполнителя преступлений - обеспечивал бухгалтерское сопровождение, составлял финансово-хозяйственные документы, организовал заключение договоров и подписание фиктивных актов сдачи-приемки работ. Он также организовал обналичивание похищенных денег и получал долю от общего преступного дохода.

Другими подсудимыми по делу проходят экс-председатели комитета по информатизации и связи Денис Чамара и Иван Громов, его брат Павел Громов, бывшие руководители СПб ГУП "ИАЦ" Евгений Корабельников, Евгений Герус и Андрей Овчаренко, а также еще семь фигурантов из числа должностных лиц комитета, сотрудников ГУП и "Тэсонэро компьютерс". Отдельный судебный процесс в отношении обвиняемых начался в августе, первое заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 24 октября.