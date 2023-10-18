В Севастополе второй раз за сутки объявляли воздушную тревогу

Военная операция на Украине

Морской и наземный общественный транспорт повторно прекращал движение

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Еще одну - вторую за сутки - воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале транспорта города сообщалось, что морской и наземный общественный транспорт повторно прекращал движение.

Позже Развожаев сообщил, что тревога отменена.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он.

Наземный общественный транспорт возобновляет работу, уточняется в Telegram-канале транспорта Севастополя.

В новость внесены изменения (19:13 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.