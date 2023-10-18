Суд Москвы арестовал женщину, обвиняемую в торговле детьми

Также суд отправил под стражу предполагаемых сообщниц Логиновой

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы отправил под стражу Юлию Логинову, которую в СМИ называли "самой счастливой мамой", по делу о торговле детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Логиновой до 16 декабря", - сказали в пресс-службе суда. Также суд арестовал предполагаемых сообщниц Логиновой Наталью Патоку и Фирузу Усканову. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних), им предъявлены обвинения. Все женщины признали вину.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Логинова дважды обращалась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей. Они содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период было физиологически невозможно.

Накануне сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о торговле людьми в отношении женщины, на иждивении которой находятся 15 детей. При этом имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. В столичной прокуратуре отметили, что основанием для организации прокурорской проверки послужили поступившие из медицинского учреждения сведения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения запрещенного к применению при его заболевании лекарственного препарата, в связи с чем было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.