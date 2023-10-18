В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России отметили, что попытки атаки беспилотником самолетного типа была предпринята около 20:00 мск. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили там.