18 октября, 18:13
Военная операция на Украине

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России отметили, что попытки атаки беспилотником самолетного типа была предпринята около 20:00 мск. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация