В Подмосковье машина сбила пешеходов на переходе после ДТП с другим автомобилем

Пострадали два человека

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Водитель легковой машины врезался в другой легковой автомобиль в Балашихе, а потом сбил двух пешеходов на переходе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 18:00 около одного из домов на улице Юбилейной. "По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем марки "Лада", совершила столкновение с легковым автомобилем, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом, а затем сбила переходивших дорогу пешеходов. В результате ДТП пострадали женщина 1997 года рождения и ее брат 2010 года рождения", - сказал собеседник агентства, добавив, что они госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.