На Украине сообщили о пожаре на складах в Николаеве

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что складское здание, где произошел пожар, расположено на территории одного из предприятий

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в складском помещении в городе Николаеве на юге Украины, где ночью произошли взрывы. Об этом заявил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

В Telegram-канале он указал, что складское здание, где произошел пожар, расположено на территории одного из предприятий. Однако других подробностей не привел. Кроме того, пожар произошел на складе в одном из районов Николаевской области, добавил Ким.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях. Власти Днепропетровской и Сумской областей сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры.