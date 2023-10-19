19 октября, 08:12
Военная операция на Украине

В Херсонской области за сутки пять человек погибли в результате боевых действий

Пострадал 21 человек

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. 5 человек погибли и более 20 пострадали за сутки в результате боевых действий на территории Херсонской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В результате боевых действий пострадал 21 человек, 5 человек погибли", - говорится в сообщении.

Ликвидировано пять пожаров, помощь населению не оказывалась. "В результате попадания ВОП (взрывоопасных предметов - прим. ТАСС) на территорию региона информация по объектам гражданской инфраструктуры, которые получили разрушения, отсутствует", - добавляется в Telegram-канале. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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