В Херсонской области сообщили об уничтожении ангара ВСУ с техникой и РСЗО "Град"

Представитель оперативных служб региона отметил, что в островной зоне силы РФ уничтожили позицию украинской армии и 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении ангар с вооружением и военной техникой украинской армии, 13 автомобилей и реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены ангар с ВВТ (вооружением и военной техникой - прим. ТАСС) одного из подразделений ВСУ, 13 единиц автомобильной техники выведены из строя, потери ВСУ в живой силе: 9 человек погибли и 12 ранены; РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом, потери ВСУ в живой силе: четверо погибших", - сообщил он.

В островной зоне силы РФ уничтожили позицию украинской армии и 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом, на каховском направлении - пункт временной дислокации одного из украинских подразделений (14 военнослужащих ВСУ погибли, еще 9 ранены).