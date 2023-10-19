Система ПВО сбила воздушную цель в небе над Ростовской областью

По данным главы региона Василия Голубева, никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Система ПВО сбила воздушную цель утром в среду в небе над Ростовской областью. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона", - написал он.

Глава региона уточнил, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа. В последний раз регион подвергался атаке беспилотников в начале сентября, тогда система ПВО уничтожила два БПЛА, сообщали в Минобороны России.