Экс-замглавы Рыбинска задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере

Иван Дубино скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Бывшего заместителя главы администрации Рыбинска Ярославской области Ивана Дубино задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Бывший заместитель главы администрации городского округа Рыбинска скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Сотрудниками территориального следственного отдела совместно с сотрудниками УФСБ России по Ярославской области организовано проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых на территории Российской Федерации обвиняемый был задержан", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении Дубино и депутата муниципального совета Рыбинска Виктора Тамарова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По данным следствия, с 2022 года Дубино и Тамаров, который на тот момент был заместителем генерального директора МУП "Теплоэнерго", позднее - генеральным директором ООО "Рыбинская генерация", занимались реализацией инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей Рыбинска с общим финансированием более 800 млн рублей. При реализации проекта они получали от подрядных коммерческих организаций взятки в особо крупном размере.

В даче взятки обвиняется сын председателя муниципалитета (гордумы) Ярославля Сергея Калинина Михаил Калинин. На момент совершения преступления он был главным инженером коммерческой организации, заключившей контракт с МУП "Теплоэнерго" на ремонт и реконструкцию тепловых сетей Рыбинска. Калинин передавал деньги Тамарову, а также должностным лицам администрации Рыбинска. За взятку Калинин должен был получить содействие в своевременной и беспрепятственной приемке выполненных работ, а также общее покровительство.

Тамарову ранее также предъявили обвинение по делу о получении взятки в размере 600 тыс. рублей (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, будучи заместителем генерального директора "Теплоэнерго" он получил деньги от представителя коммерческой организации за общее покровительство по службе.

В 2023 году Тамаров победил на выборах в муниципальный совет Рыбинска по одномандатному округу №8, он выдвигался от "Единой России". Региональный политсовет "Единой России" в Ярославской области приостановил членство Тамарова в партии. Фракция партии в муниципальном совете Рыбинска досрочно прекратила его полномочия как руководителя. Ранее Тамаров получил условный срок за злоупотребление полномочиями, позднее его амнистировали.