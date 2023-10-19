Диджей Павел Штаер утонул на острове Пханган в Таиланде

Его знакомая Екатерина Бронских рассказала, что он случайно упал в воду с пирса Тонг Сале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Диджей Павел Штаер из Екатеринбурга утонул на острове Пханган в Таиланде. Об этом сообщила его знакомая Екатерина Бронских на своей странице во "ВКонтакте".

"По последним данным, тело Павла Штаера найдено. Паши с нами больше нет", - написала она.

Бронских рассказала, что Штаер пропал в ночь с воскресенья на понедельник - он случайно упал в воду с пирса Тонг Сале. Позже начались поиски мужчины.

Туристическая полиция Таиланда подтвердила гибель Штаера. "16 октября в туристическую полицию поступило сообщение об исчезновении иностранца, гражданина России, который в темное время суток плавал в море у пирса на пляже Тхонг Сала", - говорится в сообщении.

Тело россиянина обнаружили 17 октября. В консульской службе посольства РФ в Таиланде сообщили, что родственники погибшего за помощью не обращались.

Местные власти обращают внимание на то, что отдыхающие часто игнорируют предупреждения об опасности купания в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Именно в этот период обратные течения, уносящие людей в море, особенно распространены в Таиланде.

В новость внесены изменения (13:30 мск) - добавлен комментарий полиции.