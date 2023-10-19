Версальский дворец эвакуировали в четвертый раз за шесть дней

Это сделали из-за угрозы взрыва

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Посетителей Версальского дворца эвакуировали в четвертый раз за последние шесть дней. Как уточняется в сообщении на странице музейного комплекса в социальной сети X (ранее - Twitter), это сделано из-за угрозы взрыва.

"По соображениям безопасности во дворце объявлена эвакуация посетителей, - отмечается в уведомлении. - Дворец будет открыт после проведения необходимых проверок".

Как указали ТАСС в пресс-службе дворца, эвакуация является обычной процедурой. При этом посетителям предлагается в зависимости от ситуации либо перенести визит на следующий день, либо получить возмещение денег за билеты.

По данным администрации, также ее сотрудники не получали уведомлений об отмене выступлений, ранее запланированных на территории комплекса.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас на севере Франции. От его рук погиб учитель Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения.