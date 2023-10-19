В ДТП в ХМАО погибли два человека

Еще двое пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 октября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и автобуса, в котором находились 24 пассажира, произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Два человека погибли, двое получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в Ханты-Мансийском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии водитель легкового автомобиля и один из двух его пассажиров погибли. Второй пассажир иномарки, а также водитель автобуса получили травмы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta на 68-м километре автодороги "Югра" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Hyundai, в котором находились 24 пассажира.