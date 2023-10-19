Суд избрал запрет определенных действий сотруднице УК, которая переехала на машине девушку

ДТП произошло около одного из домов на улице Космодемьянской в Щелкове

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднице управляющей компании одного из домов в Щелкове, сбившей на машине девушку, которая препятствовала ее отъезду со встречи с недовольными жильцами. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

"Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 17 декабря", - сказали в надзорном ведомстве.

Согласно материалам дела, сотрудница управляющей компании, пытаясь скрыться от недовольных жильцов жилого дома в ходе встречи, сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая препятствовала ей в желании скрыться.

Как уточнила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ДТП произошло около одного из домов на улице Космодемьянской. Пострадала местная жительница 1984 года рождения.