Суд в Москве повторно начал процесс по уголовному делу о краже имущества Чубайса

Основным фигурантом дела является его бывший деловой партнер Илья Сучков

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приступил в четверг к повторному процессу по уголовному делу о краже имущества у бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Об этом ТАСС сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Макаров.

"Гособвинитель приступил сегодня к оглашению обвинительного заключения в рамках повторного рассмотрения уголовного дела в отношении наших подзащитных в Хамовническом районном суде", - сказал защитник.

Следующее заседание, на котором прокурор продолжит оглашать обвинительное заключение, запланировано на 9 ноября. После этого подсудимые выскажут свое отношение по сути предъявленного им обвинения, и суд установит дальнейший порядок рассмотрения уголовного дела по существу. По словам адвоката Макарова, никто из фигурантов дела вину не признает, в связи с чем они настаивают на прекращении уголовного преследования с момента задержания за отсутствием состава преступления.

По его словам, потерпевший Чубайс направил в районный суд заявление о том, что на процессе его не будет "из-за нахождения за пределами Российской Федерации", а его интересы в суде будут представлять два адвоката - Ольга Козырева и Владимир Васильцов.

"Прошу огласить мои показания, данные на досудебной стадии судопроизводства, которые полностью подтверждаю", - говорится в заявлении, подписанном потерпевшим 13 сентября, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Хамовнический суд в конце февраля изменил территориальную подсудность дела о краже имущества у Чубайса. Учитывая место совершения преступления, дело было направлено судьей в Замоскворецкий суд Москвы, где планировалось его рассмотреть с самого начала. Кроме того, районный суд изменил меру пресечения фигурантам дела с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Позднее Московский городской суд отменил решение первой инстанции и постановил направить уголовное дело обратно в Хамовнический суд для его повторного рассмотрения.

Фигуранты дела

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле 2022 года. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания "Тилсок". Экс-гендиректор Роснано вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Другие фигуранты - член федерального политического совета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии "Парнас" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин - обвиняются только в краже.

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи по этому делу взяты под госзащиту в связи с поступающими им угрозами. Никто из фигурантов вину не признает со момента задержания.