19 октября, 19:25,
обновлено 19 октября, 19:37
Военная операция на Украине

В Белгородской области силы ПВО сбили БПЛА

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 19 октября. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбит на территории Белгородской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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Предварительно, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что попытка атаки была предпринята около 22:00 мск. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили там. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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