В Белгородской области силы ПВО сбили БПЛА

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 19 октября. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбит на территории Белгородской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Предварительно, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что попытка атаки была предпринята около 22:00 мск. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили там.