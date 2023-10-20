В ДНР боевика "Азова" заочно приговорили к 24 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

В апреле 2022 года в одной из гостиниц Мариуполя на Приморском бульваре Антон Кузнецов расстрелял из автомата гражданского мужчину

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Боевик группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гранатометчика 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Антона Кузнецова. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В суде установлено, что в апреле 2022 года в одной из гостиниц Мариуполя на Приморском бульваре Кузнецов расстрелял из автомата гражданского мужчину. После трех прицельных выстрелов мужчина умер на месте.