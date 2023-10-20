Полиция объявила в розыск причастных к массовой гибели кошек и собак под Псковом

В регионе обнаружили 10 мертвых собак и кошек разных пород, а рядом с ними нашли коробки и пакеты со шприцами

ПСКОВ, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают причастных к массовой гибели животных под Псковом, где трупы собак и кошек обнаружили рядом с пакетами, в которых находились медицинские шприцы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

"Проводится проверка по факту обнаружения в лесном массиве тел животных. В полицию вечером 19 октября поступило заявление - обратился мужчина, который сам и обнаружил в лесу коробки и пакеты", - сказал собеседник агентства.

На место выезжал участковый, он опросил 67-летнего мужчину, который сообщил о произошедшем, а также осмотрел место происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства и причастных. Прокуратура области держит проверку на контроле.

Утром 20 сентября в соцсетях и местных СМИ распространилась информация о том, что под Псковом обнаружили 10 мертвых собак и кошек разных пород. Рядом с ними нашли коробки и пакеты со шприцами.