В Краснодаре маршрутный автобус врезался в трамвай

Пострадали пять человек

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Водитель маршрутного микроавтобуса в Краснодаре, по предварительным данным, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезался в трамвай, в результате пять человек обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по городу Краснодару.

"Сегодня в 11:10 56-летний водитель маршрутного микроавтобуса Peugeot, двигаясь в микрорайоне Пашковском по улице Горького, на пересечении с улицей Бершанской допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с двигавшемся по трамвайному полотну общественным транспортом - трамваем. В результате столкновения за помощью медиков всего обратились, по предварительной информации, пять граждан", - сообщили в городском управлении полиции.

Двоим из обратившихся оказали помощь на месте ДТП, еще троих, среди которых водитель маршрутки и двое пассажиров, доставили в больницу с различными травмами. Никто из находившихся в трамвае не пострадал.

"В настоящее время по данному факту проводится административное расследование, по окончании которого будет принято законное решение", - добавили в УМВД России по городу Краснодару.